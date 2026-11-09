Молдова все туже затягивает пояса: Кишинев начинает масштабную волну сокращений, пытаясь закрыть гигантскую финансовую дыру.

Премьер-министр Тофан объявил, что дефицит бюджета республики достиг 6 % ВВП. Чтобы удержать экономику на плаву, министерствам приказано урезать расходы на 30 %, что обернется увольнениями тысяч госслужащих и слиянием целого ряда ведомств.

По расчетам правительства, снижение дефицита хотя бы на 1 % сэкономит казне порядка 240 млн долларов.

Тофан открыто признал, что если не пойти на эти жесткие меры, стране грозит неизбежное банкротство.

Эксперты подчеркивают, что бюджетный тупик стал следствием резкого сокращения финансовой помощи от Евросоюза, однако расплачиваться за геополитические просчеты властей теперь придется простым молдавским бюджетникам.