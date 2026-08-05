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Молдова утвердила программу перехода армии на стандарты НАТО

Молдова срочно перестраивает армию под стандарты НАТО. Власти утвердили программу переоснащения Национальной армии, которое должно завершиться до конца 2027 года.

В тексте программы отмечается, что "стратегия предусматривает оснащение армии вооружением, военной техникой и специальным оборудованием, совместимыми с вооружением и техникой армий стран - партнеров НАТО".

В июле Евросоюз выделил Молдове 120 млн евро на систему ПВО средней дальности. По объемам военной помощи от Европейского фонда мира Кишинев второй после Киева получатель средств.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

МолдоваНАТОармия
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