Молдова введет веерное отключение электроэнергии

Жара спровоцировала тотальный дефицит воды и, как следствие, энергетический кризис в Европе. Крупнейшие водные артерии обмелели. К таковым относится и Днестр.

Молдова вынуждена расходовать стратегические запасы воды, которая нужна в том числе и для работы атомных и тепловых станций. Но сейчас реки не способны охлаждать реакторы. Теперь Молдова вынуждена будет прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. О новых мерах заявил премьер-министр республики.

По его словам, чтобы не покупать дорогую электроэнергию на бирже, правильнее ввести так называемый управляемый блэкаут.

Ранее власти Молдовы уже ввели ограничения на использование воды, а также некоторые меры по снижению потребления электроэнергии, но их оказалось недостаточно.

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