Молдова ввела режим ЧП в энергосекторе и гидрологии на 60 дней
Автор:Редакция news.by
Парламент Молдовы утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергосекторе и гидрологии сроком на 60 дней.
Поводом стала угроза сбоев в поставках электроэнергии, горючего и воды, а также ожидаемое подорожание газа.
Теперь чиновники получили право в ручном режиме распределять энергоресурсы, вводить лимиты на потребление электричества и газа, а также выделять бюджетные средства в обход стандартных парламентских процедур для спасения ключевой инфраструктуры.
При этом ситуация в республике близка к критической: экономический кризис сопровождается мощной инфляцией и стремительным ростом госдолга.