Молдова анонсировала военные учения под командованием США

Официальная Молдова готовится стать плацдармом для западных военных учений. Дата выбрана символическая - 9 мая. Руководить тренировками будет американское командование.

В маневрах примут участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова" и батальон специального назначения "Молния" Национальной армии страны. К ним присоединятся военные 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также задействуют два американских военно-транспортных самолета "Геркулес".