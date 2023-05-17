Молдова денонсировала два соглашения в рамках СНГ

Кишиневденонсировал соглашения, подписанные срамках Содружества Независимых Государств. Первое - об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств - членов Содружества. Представившая это решение на заседании Кабинета министров глава МВД страны отметила, что у республики нет необходимости в обмене такой информацией, так как соседняя Украина выходит из СНГ, а других общих границ со странами Содружества у Молдовы нет.



Второе денонсированное соглашение об общих условиях поставки товаров между организациями государств - участников СНГ.