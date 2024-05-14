Яркий пример того, как власть действует не в интересах своей страны: Молдова и Евросоюз вскоре договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня". Предложение ЕС должны согласовать на следующей неделе. Так Молдова будет активнее обмениваться разведданными со странами союза, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок. Впрочем, эксперты уже давно отмечают: Молдову готовят как запасной плацдарм в случае поражения Киева для продолжения войны Запада против России.