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Молдова и ЕС намерены подписать пакт о безопасности

Яркий пример того, как власть действует не в интересах своей страны: Молдова и Евросоюз вскоре договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня". Предложение ЕС должны согласовать на следующей неделе. Так Молдова будет активнее обмениваться разведданными со странами союза, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок. Впрочем, эксперты уже давно отмечают: Молдову готовят как запасной плацдарм в случае поражения Киева для продолжения войны Запада против России.

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