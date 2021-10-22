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Молдова находится на грани введения режима ЧП из-за дефицита газа
В Молдове планируют ввести режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Об этом сегодня утром сообщила премьер-министр страны. По ее словам, имеющихся рычагов недостаточно для преодоления кризисной ситуации в энергетическом секторе. Ранее страна попросила ЕС начать срочные поставки голубого топлива через Румынию. Ведь поставки этого энергоносителя из России упали на треть. Страны пока не подписали новый газовый контракт. Действие старого истекло еще 30 сентября.
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