Молдова намерена покинуть Межпарламентскую ассамблею СНГ

Председатель парламента Молдовы объявил о намерении Кишинева начать выход из структур Межпарламентской ассамблеи СНГ. Игорь Гроссу считает, что членство в ассамблее не помогло его стране решить приднестровскую проблему, а значит, совместная с коллегами по СНГ работа совершенно бесполезна.

Чуть ранее, в марте, президент Молдовы Майя Санду сообщила, что ее страна подала заявление с просьбой о принятии в Евросоюз. Если продвижение в этом направлении будет успешным, подчеркнула она, Кишинев изучит опрос о целесообразности участия в структурах СНГ в целом.