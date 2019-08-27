Молдова отмечает 28 лет с момента провозглашения суверенного государства

Молдова сегодня отмечает День независимости - 28 лет с момента провозглашения суверенного государства. Начинаются торжества с возложения цветов к монументу "Скорбящая мать". Днем гуляния пройдут по всей стране. Жителей ждут ярмарки народных мастеров, средневековые фестивали и насыщенная концертная программа.



С национальным праздником главу Молдовы Игоря Додона поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.