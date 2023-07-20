Молдова решила выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ

В Молдове приняли решение о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Конвенцию, подписанную в 1995 году в Минске, денонсировал парламент страны. Решение приняли депутаты правящей партии.

Впрочем, им особо никто и не мешал. Фракция коммунистов и социалистов покинула зал заседаний в знак протеста, а депутаты запрещенной партии "Шор" продолжают бойкотировать заседания парламента.

Вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча заявил, что нынешнее правительство Молдовы не приносит результаты и не предлагает проекты социально-экономического характера, а лишь расторгает отношения, которые были установлены на протяжении десятков лет. Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин призвал ориентироваться на национальные интересы, и не действовать в угоду западным заказчикам, ведь более половины жителей Молдовы выступают против выхода из СНГ.

