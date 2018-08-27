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Молдова сегодня отмечает национальный праздник

Ровно 27 лет назад парламент страны, опираясь на решение Великого национального собрания, принял Декларацию о независимости и выходе из состава Советского Союза. По случаю этого дня в стране проходят торжества. 

С национальным праздником Президента Молдовы Игоря Додона и народ страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что активный межгосударственный диалог на высшем уровне будет и далее развиваться.

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