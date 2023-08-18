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Молдова вышла из соглашения с СНГ о принципах обеспечения пограничных войск вооружением

Молдова вышла из соглашения с СНГ о принципах обеспечения пограничных войск вооружением

Власти Молдовы приняли решение о выходе страны из соглашения с СНГ о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, пишет БЕЛТА.

Соответствующий проект постановления уже поступил на утверждение в парламент. В МВД Молдовы отметили, что этот договор потерял свою актуальность для республики.

Соглашение о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ было подписано на заседании Совета глав правительств Содружества в 1992 году в Ташкенте.

Только в 2023 году парламент Молдовы денонсировал восемь заключенных на площадке СНГ соглашений. Решения по расторжению еще шести договоров с СНГ поступили на рассмотрение в парламент.

Фото: БЕЛТА

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