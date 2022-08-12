Молдове нечем платить за поставки газа в августе

Глава компании "Молдовагаз" заявил, что у страны есть средства лишь на оплату июльских поставок российских энергоносителей. А вот с закупкой газа в августе - проблема: не хватает 15 миллионов долларов, и взять их негде. Правительство помогать не хочет: переводит стрелки на взаимоотношения поставщика и потребителей. Тем временем власти заняты подготовкой плана тотальной зимней экономии энергоресурсов. Предполагается снизить температуру в помещениях на 10 %. Школьники будут половину времени обучаться дистанционно, а освещение в городах станут отключать в 23:00. Правительство надеется сократить потребление газа наполовину.