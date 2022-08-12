3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Молдове нечем платить за поставки газа в августе
Глава компании "Молдовагаз" заявил, что у страны есть средства лишь на оплату июльских поставок российских энергоносителей. А вот с закупкой газа в августе - проблема: не хватает 15 миллионов долларов, и взять их негде. Правительство помогать не хочет: переводит стрелки на взаимоотношения поставщика и потребителей. Тем временем власти заняты подготовкой плана тотальной зимней экономии энергоресурсов. Предполагается снизить температуру в помещениях на 10 %. Школьники будут половину времени обучаться дистанционно, а освещение в городах станут отключать в 23:00. Правительство надеется сократить потребление газа наполовину.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов