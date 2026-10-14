Молдову ждет третье за два месяца повышение цен на газ

Молдову ожидает третье за последние два месяца повышение цен на природный газ. Министр энергетики республики Дорин Жунгиету предупредил о неизбежном росте стоимости топлива из-за неблагоприятной конъюнктуры на международных биржах.

По словам чиновника, европейские подземные хранилища заполнены всего на 73 %, что провоцирует жесткую конкуренцию за закупки. Только с августа тарифы для населения в Молдове выросли более чем на 80 %.

На фоне затяжного кризиса и массовых протестов в стране уже действует режим чрезвычайного положения в энергетике, а Национальное агентство по регулированию в энергетике также анонсировало скорый пересмотр тарифов на электричество и тепло.