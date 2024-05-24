Молнию в виде карты страны запечатлели в Турции

В Турции запечатлели необычную молнию: по очертаниям искрового заряда она напоминает карту страны. Впечатляющее видео было сделано в городе Кайсери. Теперь в стране гадают, что бы это значило.



А в Белграде молния ударила в одну из многоэтажек. На короткий миг городской пейзаж преобразился в зрелищную картину грозовых разрядов.