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Молнию в виде карты страны запечатлели в Турции

В Турции запечатлели необычную молнию: по очертаниям искрового заряда она напоминает карту страны. Впечатляющее видео было сделано в городе Кайсери. Теперь в стране гадают, что бы это значило.

А в Белграде молния ударила в одну из многоэтажек. На короткий миг городской пейзаж преобразился в зрелищную картину грозовых разрядов.

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