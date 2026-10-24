Молодежь Брюсселя протестует из-за недофинансирования образования и нехватки преподавателей

Полиция Брюсселя не скупится на слезоточивый газ и пошла на жесткий разгон масштабного студенческого протеста. Очевидцы отмечают, что силовики действуют агрессивно против собравшейся в центре города молодежи.

Бельгийская молодежь вышла на улицы из-за хронического недофинансирования образования и нехватки преподавателей, последовав примеру французских сверстников. Однако вместо диалога власти ответили жестким давлением. Демонстранты заявляют о чрезмерном и необоснованном применении спецсредств против учащихся, чьи мирные колонны блокируют отряды спецназа.

По данным местных правозащитных организаций, в ходе октябрьских разгонов пострадали десятки несовершеннолетних, зафиксированы госпитализации с переломами и травмами головы от ударов дубинками, а общее число задержанных только за последние недели в Брюсселе и Льеже уже превысило 300 человек.