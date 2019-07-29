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Молодой человек открыл стрельбу на фестивале чеснока в Калифорнии

Срочные сообщения в эти минуты приходят из США. Молодой человек открыл стрельбу на фестивале чеснока в Калифорнии. По словам очевидцев, на вид ему около 20 лет. Не исключено, что нападавших было двое. По предварительным данным, семь человек погибли, среди них ребенок, пострадали не менее 60. Стрелков ищет полиция.

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