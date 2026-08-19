Молодые врачи Латвии наотрез отказываются ехать в провинцию

Больницы латвийских регионов рискуют остаться без врачей. Согласно данным Евростата, почти половина практикующих докторов (а это без малого 47 %) уже перешагнули возрастной порог в 55 лет. При этом молодежь ехать в провинцию наотрез отказывается.



Главной причиной кадрового голода стали мизерные государственные квоты. Из-за дефицита финансирования региональные больницы просто не способны обеспечить молодым специалистам полноценную нагрузку, вынуждая их оставаться в крупных городах.



Некоторые учреждения здравоохранения годами безуспешно умоляют чиновников увеличить лимиты, но у государства традиционно нет денег. Как отмечают в Ассоциации молодых врачей, выпускников отпугивает в том числе и полная неопределенность: никто не хочет ехать туда, где у больницы в любой момент могут отобрать финансирование, оставив и доктора, и пациентов ни с чем.