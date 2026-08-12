Молотки вместо диалога: как Великобритания дошла до политического насилия

9 июля 2026 года в Великобритании в своем доме была обнаружена мертвой 78-летняя Энн Уиддикомб - известный британский правый политик, бывший министр и экс-депутат парламента от Консервативной партии, позже представлявшая правопопулистскую партию Reform UK.

Преступление отличалось особой жестокостью - женщине был нанесен 21 удар молотком по голове. Позже выяснилось, что подозреваемый участвовал в поджоге дома лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. В эфире "Первого информационного" с политическим экспертом Антоном Синковцом обсудили волну насилия и миграционный коллапс в Великобритании.

"Когда заканчиваются аргументы здравого смысла, тогда как раз и появляются те самые молотки. Просто снизу это вот мракобесие было поднято наверх", - отметил Антон Синковец.

По мнению эксперта, Великобритания находится в "трансформационной зоне": классическая двухпартийная модель рушится, а политическое поле становится все более фрагментированным. Одной из главных проблем он назвал криминал и безнаказанность, особенно в делах, связанных с мигрантами.

Особое возмущение вызывает реакция правоохранителей. В первом заявлении полиции об убийстве ключевой деталью стала раса подозреваемого. Антон Синковец назвал это "классическим политическим дисбалансом", когда власти пытаются регулировать миграцию, но не могут обеспечить интеграцию приезжих. Он также жестко раскритиковал политику предоставления льгот: "Мы заселяем в пятизвездочные отели, обеспечиваем их пособиями. Они становятся в привилегированном положении".

Эксперт провел параллели между разными народами. Он заявил, что выходцы из славянских стран (России, Беларуси) легко интегрируются благодаря врожденной толерантности, но при этом "растворяются" в чужой культуре, что несет угрозу их собственной идентичности.

В противовес этому он привел пример мигрантов из Азии и Африки: "Если мы приедем с вами в Лондон, то через 10 лет наш английский будет максимально похож на английский местного населения. Если приедут выходцы из определенных стран Африки, Азии, то Лондон заговорит на их языке. Что и происходит".