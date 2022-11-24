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МОМ: за 8 лет погибли 50 тыс. мигрантов
Международная организация по миграции опубликовала трагическую статистику. За последние 8 лет, начиная с 2014 года, во всем мире погибли 50 тысяч мигрантов. Для всех стала фатальной попытка добраться до нового места жительства. Больше всего жертв на пути, ведущем в Европу. 25 тысяч человек утонуло в Средиземном море, 16 тысяч погибли на сухопутных маршрутах. Далее следует Африка и 90 тысяч погибших мигрантов. На американо-мексиканской границе лишились жизней 4 тысячи человек. Самой уязвимой категорией жертв оказались дети. Например, среди погибших азиатских мигрантов их число достигает 11 %. Международные чиновники призывают страны первого мира быть милосерднее, помочь переселенцам деньгами и защитить их от жестокости пограничников. Правда, в условиях глобального кризиса к этому призыву вряд ли кто-нибудь прислушается.
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