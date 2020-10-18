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Момент ликвидации убийцы учителя во Франции попал на видео
Франция скорбит по убитому учителю
Тем временем к дверям колледжа, где преподавал Сэмюэл Пати - именно так звали убитого - люди всю ночь несли цветы и свечи. Накануне учителя нашли обезглавленным недалеко от учебного заведения. Выяснилось, что причиной такого бесчеловечного поступка стала лекция о свободе слова, на которой преподаватель показывал карикатуры "Шарли Эбдо" на пророка Мухаммеда. Правительство назвало произошедшее терактом.
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