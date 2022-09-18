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Момент обрушения потолка в школе во время урока на Тайване попал на видео

Крыша в школе на Тайване обрушилась из-за землетрясения, когда в здании шел урок физкультуры.Об этом сообщает Телеграм-канал RT.

По сообщениямСМИ, никто не пострадал. В результате толчков магнитудой до 7,2 обрушилось несколько зданий, с рельсов сошел поезд и серьезно пострадали дороги.

Видео:@rt_russian

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