Момент обрушения потолка в школе во время урока на Тайване попал на видео

Крыша в школе на Тайване обрушилась из-за землетрясения, когда в здании шел урок физкультуры.Об этом сообщает Телеграм-канал RT.

По сообщениямСМИ, никто не пострадал. В результате толчков магнитудой до 7,2 обрушилось несколько зданий, с рельсов сошел поезд и серьезно пострадали дороги.

