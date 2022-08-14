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Момент взрыва в Ереване попал на видео
Число пострадавших в серии взрывов в Ереване достигло 57. Из-под завалов удалось вызволить 10 человек, им оказывают медицинскую помощь. Два человека, в том числе маленькая девочка, погибли. Момент взрыва попал на видео.
По предварительной версии, в торговом центре сдетонировала пиротехника на складе фейерверков, после чего начался пожар. Сейчас разбор завалов ведут с помощью двух строительных кранов.
В Армении проверяют анонимную информацию о масштабном минировании
После возгорания в МЧС поступила анонимная информация о масштабном минировании. Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах на всех станциях метро. Их закрыли, людей эвакуировали. Проверяется также информация о возможных бомбах на важнейших военных и гражданских объектах, в здании парламента, в торговых центрах, церкви и зоопарке.
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