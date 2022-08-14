Момент взрыва в Ереване попал на видео

Число пострадавших в серии взрывов в Ереване достигло 57. Из-под завалов удалось вызволить 10 человек, им оказывают медицинскую помощь. Два человека, в том числе маленькая девочка, погибли. Момент взрыва попал на видео.



По предварительной версии, в торговом центре сдетонировала пиротехника на складе фейерверков, после чего начался пожар. Сейчас разбор завалов ведут с помощью двух строительных кранов.

