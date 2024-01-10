В римский фонтан Треви туристы за год набросали монет на 1,6 млн евро

Туристы со всего мира набросали за 2023 год в римский фонтан Треви монет на рекордную сумму - 1,6 млн евро, пишет БЕЛТА.

Фонтан Треви в Риме - излюбленное место туристов и режиссеров мелодрам, окутанное таинственными легендами. По традиции, люди отправляются на площадь Треви, чтобы бросить монетку в фонтан и загадать желание. Считается, что если кинуть монету в воду, повернувшись спиной, то обязательно вернешься еще раз в Рим.

Выловленные предметы отправляются на склад для мытья, сортировки и доставки нуждающимся.

Всего в 2022 году было собрано более 33 тыс. кг монет, что соответствует более 1,4 млн евро. Это стало рекордом с тех пор, как благотворительная организацияCaritas управляет собранными средствами.

Фонтан Треви - самый крупный фонтан Рима. Он был построен в стиле барокко в 1732-1762 годах архитектором Николо Сальви.