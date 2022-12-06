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Монеты вместо купюр: в Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золота
В индийском городе Хайдарабаде заработал первый в мире банкомат по продаже золота, сообщает "Минская правда" со ссылкой на газету The Economic Times.
Вместо наличных банкомат Goldsikka выдает золотые монеты. Купить их можно по дебетовым или кредитным картам.
К слову,устройство вмещает 5 кг24-каратного золота 999-й пробы. Для приобретения предлагаются 8 вариантов - от 0,5 до 100 граммов.
Теперь любой желающий может инвестировать в золото без посещения банков или ювелирных магазинов, избегая финансовых потерь. При этом цена на товар на экране устройства обновляется в режиме реального времени в соответствии с изменениями котировок на драгметалл на Лондонской бирже. Налоги также корректируются и отображаются на экране.
У банкомата есть встроенная камера, три внешние камеры видеонаблюдения и звуковая сигнализация, которая активируется в случае взлома. Кроме того, устройство располагает линией связи с местными полицейскими участками.
В первый день работы егоуслугами уже воспользовались 20 человек.
Планы у компании грандиозные. Только в Индии планируется установить 3 000 подобных аппаратов, а затем со своей продукцией выйти и на мировой рынок.
Фото:pixabay.com
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