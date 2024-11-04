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Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Памятная дата особого значения. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне празднуем в 2025 году.
В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась презентация мероприятий, которые пройдут в России. Это более 170 крупных проектов. Многие будут вместе с белорусами. Один из самых важных - особенно в патриотическом воспитании молодежи Союзного государства - акция "Поезд Памяти".
Кроме того, организаторы представили официальный логотип 80-летия Победы. Главным символом стал монумент "Родина-мать зовет!". Он установлен на Мамаевом кургане в Волгограде и посвящен героям Сталинградской битвы.
"Если говорить о великой скульптуре Евгения Вучетича "Родина-мать зовет!", то это действительно образ, который всем нам знаком с детства. И он вызывает самые величественные чувства у нашего народа. Мне кажется, в этом символ силы, непобедимости и символ Победы", - рассказал Владимир Машков, народный артист России.
Анастасия Рябова, исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы":
"У нас большие проекты с разными странами СНГ, в том числе и с Беларусью огромное количество мероприятий, которые мы проводим вместе. Это проекты "Сад памяти", "Свеча памяти", "Огненные картины войны". И особо ценно, когда "Поезд Победы" приезжает на территорию Беларуси и вместе мы с добровольцами из двух стран, двух дружественных, двух самых братских стран, сопровождаем это мероприятие. Потому что оно уникальное, и это возможность каждому не просто прикоснуться, а стать частью этой истории. Такую возможность как раз и дают "Волонтеры Победы".
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной пройдут мероприятия, посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям войны. Особое внимание уделяется увековечиванию памяти погибших.
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