Памятная дата особого значения. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне празднуем в 2025 году.

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась презентация мероприятий, которые пройдут в России. Это более 170 крупных проектов. Многие будут вместе с белорусами. Один из самых важных - особенно в патриотическом воспитании молодежи Союзного государства - акция "Поезд Памяти".

Кроме того, организаторы представили официальный логотип 80-летия Победы. Главным символом стал монумент "Родина-мать зовет!". Он установлен на Мамаевом кургане в Волгограде и посвящен героям Сталинградской битвы.

"Если говорить о великой скульптуре Евгения Вучетича "Родина-мать зовет!", то это действительно образ, который всем нам знаком с детства. И он вызывает самые величественные чувства у нашего народа. Мне кажется, в этом символ силы, непобедимости и символ Победы", - рассказал Владимир Машков, народный артист России.

Анастасия Рябова, исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы":

"У нас большие проекты с разными странами СНГ, в том числе и с Беларусью огромное количество мероприятий, которые мы проводим вместе. Это проекты "Сад памяти", "Свеча памяти", "Огненные картины войны". И особо ценно, когда "Поезд Победы" приезжает на территорию Беларуси и вместе мы с добровольцами из двух стран, двух дружественных, двух самых братских стран, сопровождаем это мероприятие. Потому что оно уникальное, и это возможность каждому не просто прикоснуться, а стать частью этой истории. Такую возможность как раз и дают "Волонтеры Победы".