Моравецкий и его сторонники вышли из партии "Право и справедливость"

Польская оппозиция погрузилась в один из самых глубоких политических кризисов из-за жесткой борьбы за власть внутри партии "Право и справедливость". Причина конфликта - стремление лидера объединения Ярослава Качиньского радикализировать курс фракции.

В ответ экс-премьер польского режима Матеуш Моравецкий, выступавший за более умеренную программу, создал внутреннее движение "Развитие плюс". Пытаясь подавить бунт, Качиньский потребовал от всех подписать "клятву верности". Это и привело к обратному результату.

Отказ сторонников Моравецкого выполнить ультиматум закончился выходом из партии 40 ключевых депутатов вместе с самим Моравецким.