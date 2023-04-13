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Моравецкий обещает Польше много обедненного урана
Сенсационные заявления по результатам переговоров польского премьера Моравецкого в Вашингтоне. Политик призывает европейцев ориентироваться на Штаты как на приоритетного партнера - таким образом Моравецкий сделал выпад в сторону французского президента. Макрон, напомним, призвал Европу к большей самостоятельности и к постепенному отказу от доллара.
Еще одно заявление премьера и вовсе заставило польский народ обеспокоиться. Моравецкий объявил, что в его стране запустят выпуск боеприпасов из обедненного урана для американских танков "Абрамс". Надо понимать, речь идет не просто об экологически опасном производстве. Связано оно и с переработкой больших объемов расщепляющихся материалов, а это предполагает рост террористической опасности, поскольку экстремисты считают подобные объекты своей законной целью.
Фото gov.pl
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