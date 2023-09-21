Моравецкий: Польша больше не будет поставлять оружие Украине

Польша больше не будет поставлять оружие Украине. Об этом заявил польскийпремьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, Варшава сейчас сама вооружается самым современным оружием.

Такая позиция вполне в духе нынешних украинско-польских отношений, испорченных зерновым вопросом).Впрочем, Киев без вооружений не оставят - сегодня США, по данным агентства Рейтер, должны объявить о новом пакете помощи. На днях и Германия анонсировала новые поставки военных грузов на сумму 400 млн евро.