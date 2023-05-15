Моравецкий: Польша планирует в мае начать эксгумации жертв националистов на Украине

Польша рассчитывает в текущем месяце начать эксгумации жертв националистов на территории Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.Об этом пишет РИА Новости.

Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском Грушовичи. Ранее Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине. Кроме того, он предложил построить на границе государств памятник примирения.

Моравецкий рассказал о своей недавней встрече с Владимиром Зеленским в Германии."Появились также исторические темы. Мы говорили об эксгумации. Мы добиваемся этих эксгумаций, то есть права на эти эксгумации как можно быстрее. Мы хотим, чтобы это произошло еще в мае и в июне. И я считаю на то, что на этот раз слово будет сдержано", - сказал польский премьер.

По его словам, Зеленский "позитивно" отреагировал на данное желание польской стороны.

С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Данные события названы "Волынской резней". Началом считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) были убиты не менее полутора сотен поляков. В марте-апреле 1943 года к бандеровцам присоединились около 5 тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции, базировавшихся на Волыни. С этого периода началась волна нападений на польские села. Истребление польского населения до июня 1943 года охватило почти всю территорию Волыни. Затем была издана секретная директива территориального штаба УПА на Волыни о проведении крупной акции по ликвидации польского мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. Вместе с бандеровцами участие в геноциде поляков принимали и военнослужащие 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина".

Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 150 тысяч человек - мужчин, женщин, стариков и детей.

Волынская резня до сих пор остается главным краеугольным камнем в украинско-польских межгосударственных отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран. Польша не отступится от темы Волынской резни в отношениях с Украиной, заявлял премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

