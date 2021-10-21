Дорого обойдется и нынешняя зима для украинцев. Во-первых, финансовое положение большинства семей ухудшилось за последние два года. Это данные опроса Киевского международного института социологии. Причем резкое ухудшение наблюдается именно в период президентства Зеленского. Во-вторых, народ не на шутку напуган дефицитом и высокой стоимостью энергоносителей. Социальные объекты - больницы, школы, детские сады - до сих пор не отапливаются, и власти уже составляют аварийные планы отключений поставок ресурсов для промышленных предприятий.