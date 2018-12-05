Двухметровые сугробы и шквалистый ветер: морозы до минус 50 пришли в Сибирь. Побит исторический рекорд: последний раз так холодно в начале декабря там было 10 лет назад. На Колыме действует штормовое предупреждение: на дорогах практически нулевая видимость, трассы замело. Необязательными объявили занятия в школах. Морозы за 30 стоят также в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, на Алтае, в Хакасии и Тыве. Виной всему циклон, который пришел из Арктики. К выходным, по прогнозам синоптиков, стужа немного ослабеет.