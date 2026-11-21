В Пентагоне оценили стоимость некоторых издержек войны США с Ираном, пишет издание The Hill.

Только морская блокада Исламской Республики обходится американской стороне в 1 млрд долларов в месяц. Эта сумма не включает расходы на наступательные и оборонительные операции.

В Конгрессе США издержки на военное противостояние с Тегераном оценили более чем в 48 млрд долларов. Это без учета ущерба, нанесенного американским военным базам в регионе. Он может достигать 15 млрд долларов - такой вывод сделали ранее в газете The Wall Street Journal.

В то же время агентство Associated Press отмечает, что ущерб, нанесенный только одной базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне - 400 млн долларов.