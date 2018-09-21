Морские исследователи запечатлели на видео морского угря-большерота

Это не 3D-анимация. Команда морских исследователей запечатлела на видео подводного жителя, которого людям удается увидеть крайне редко - это морской угорь-большерот. Рыба действительно почти целиком состоит из одного рта и умеет растворяться в пространстве. Авторы съемки отметили, что этот угорь, вероятно, еще подросток. Взрослые особи угря-большерота могут достигать почти двух метров в длину. Страшно представить, что такие могут заглотить.