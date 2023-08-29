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Морские учения Южной Кореи, США и Японии в Пхеньяне считают "тяжкой военной провокацией"
США продолжают усиливать конфронтацию и напряженность на Корейском полуострове. Совместно с Южной Кореей и Японией Штаты провели морские учения в международных водах. Южнокорейские ВМС отметили, что нынешние маневры произошли на фоне "роста ядерной и ракетной угроз" со стороны КНДР, включая неудачную попытку запуска военного спутника на прошлой неделе. В Пхеньяне же считают учения "тяжкой военной провокацией".
Маневры прошли на фоне начавшейся передислокации европейских и американских оборонных производств в Японию. Правительство страны планирует довести статью военных расходов до 2% ВВП. По заявлениям главы объединенного комитета начальников штабов, Токио должен укрепить оборонный потенциал страны, чтобы ее не недооценивали. Для этого она даже может задействовать стратегии с использованием ядерного оружия США, передает "Никеа Азиа".
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