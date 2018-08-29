Морской бой в проливе Ла-Манш

Французские и британские рыбаки устроили потасовку. Причиной стали спорные границы промысла гребешков святого Якова. В спорную зону зашли 5 кораблей из Великобритании. В ответ французы вывели сразу 35 своих судов. Подданным Соединенного Королевства они так и не дали начать промысел. С французских судов в сторону англичан полетели камни. К счастью, никто не пострадал. Английские рыбаки в какой-то момент были вынуждены ретироваться.