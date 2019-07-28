Морской военный парад в честь дня ВМФ прошел сегодня в Санкт-Петербурге

В торжестве приняли участие более четырех тысяч военнослужащих. По Неве проехали более 4 десятков кораблей и катеров. А в небе можно было наблюдать самолеты-амфибии и многоцелевые истребители последнего поколения. Посмотреть на парад собрались тысячи людей.