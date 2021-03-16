Морж-путешественник

Редкий случай - необычный гость у берегов Ирландии. На острове Валентия заметили большого моржа! Он преспокойно отдыхал на каменистом пляже. Это первый случай появления этого животного в Ирландии. Судя по всему, животное уснуло и на льдине приплыло сюда из Арктики. После такого длительного путешествия морж, вероятно, очень устал и проголодался. Как только он наберется сил, то сможет уплыть обратно домой, уверены экологи.