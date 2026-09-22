Мощная песчаная буря обрушилась на юг Алжира

Южные регионы Алжира оказались во власти разрушительной стихии. Мощнейшая песчаная буря накрыла город Ин-Геззам, расположенный на самой границе с Нигером.

Огромная стена из пыли и песка за считанные минуты полностью закрыла солнце, погрузив регион в кромешную тьму посреди дня.

Причиной аномалии стал пришедший в Сахару мощный тропический фронт с проливными дождями. Разгул стихии практически до нуля снизил видимость на местных автотрассах, парализовав дорожное движение.

Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Медики настоятельно призывают население не покидать свои дома без крайней необходимости из-за высокого риска сильного удушья.