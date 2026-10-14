Мощная пыльная буря обрушилась на провинцию Эль-Хасака в Сирии

Мощная пыльная буря обрушилась на провинцию Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Из-за плотной завесы из песка и пыли видимость на ключевых автомагистралях региона упала практически до нуля, что привело к полной остановке транспортного сообщения.

Местные власти ввели экстренный режим и призвали жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. Медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы: в больницы уже массово обращаются десятки людей с острыми приступами удушья и серьезными проблемами с дыханием.