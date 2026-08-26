Мощный шторм оставил без света десятки тысяч жителей Литвы и Латвии

Латвия и Литва провалили экзамен стихии. Шторм, что обрушился на страны на выходных, оставил без света десяткитысяч жителей.

Проблема с электроснабжением до сих пор не решена. Так, в Литве остаются обесточенными 74 тыс. потребителей, в Латвии 11 тыс.

На фоне провальной реакции латвийских властей премьер переложил всю вину на аварийные службы и предложил отправить работников на месячную стажировку в Украину для обмена опытом.