Мощный шторм с ливнями обрушился на канадский Торонто
Автор:Редакция news.by
Необыкновенной силы шторм обрушился на канадский Торонто: шквальный ветер разметал большую часть перекрытий одного из здешних стадионов. Вихрь ломал деревья словно спички, а билборды носились по воздуху, как картонные.
На деловую столицу Канады, вдобавок, обрушился еще и проливной дождь. Из-за ливня под водой оказалась часть города, расположенная на берегу озера Онтарио.
Ущерб, нанесенный Торонто, составляет десятки миллионов канадских долларов. Пострадали десятки человек.