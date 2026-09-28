Мощный шторм в США привел к масштабным разрушениям и жертвам

Мощный удар стихии по восточному побережью США привел к масштабным разрушениям и жертвам. Из-за ливней улицы крупных городов превратились в бурлящие реки. Сильный ветер валил вековые деревья сразу в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, Массачусетс и Делавэр.

В Нью-Йорке один человек погиб под упавшими конструкциями. На северо-востоке страны без электричества остались около 100 тыс. американцев. В аэропортах экстренно отменили свыше 200 авиарейсов. Настоящий шок испытали жители одного из подтопленных кварталов, когда прямо посреди затопленной городской дороги заметили огромную морскую хищницу.

Наводнение принесло в мегаполисы и другие неожиданные сюрпризы из океана. В Нью-Йорке объявили ироничное предупреждение об осадках в виде медуз. Штормовые волны выбросили на затопленные тротуары тысячи морских обитателей. Кадры разлетелись по соцсетям.

Синоптики предупреждают, что буря задержится в регионе еще на несколько дней, а прибрежные зоны накроют высокие приливы.