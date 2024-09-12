Мощный циклон "Борис" накрыл Италию

Из-за масштабных наводнений и оползней около 1 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома в экстренном порядке. Временно закрыты школы. На некоторых участках прекращено движение поездов. Очевидцы утверждают, что дождь шел на протяжении 48 часов.