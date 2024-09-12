3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мощный циклон "Борис" накрыл Италию
Циклон "Борис" добрался до Италии. Под ударом стихии оказался регион Эмилия-Романья.
Из-за масштабных наводнений и оползней около 1 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома в экстренном порядке. Временно закрыты школы. На некоторых участках прекращено движение поездов. Очевидцы утверждают, что дождь шел на протяжении 48 часов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов