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Мощный циклон "Борис" накрыл Италию

Циклон "Борис" добрался до Италии. Под ударом стихии оказался регион Эмилия-Романья.

Из-за масштабных наводнений и оползней около 1 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома в экстренном порядке. Временно закрыты школы. На некоторых участках прекращено движение поездов. Очевидцы утверждают, что дождь шел на протяжении 48 часов.

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