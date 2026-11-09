ЧП на заводе в Измире. Мощный взрыв прогремел на крупном металлургическом заводе на западе Турции. Произошло это в промышленном районе Алиага, после чего на предприятии вспыхнул сильный пожар, а небо затянуло густым дымом.

По предварительным данным, эпицентр находился в цехе обработки цинка или на углекислотной установке. Местные СМИ сообщают о 3 погибших и 14 раненых.

Под завалами еще могут оставаться около 10 рабочих. Сейчас на месте катастрофы работают отряды спасателей, пожарные расчеты и бригады скорой помощи.