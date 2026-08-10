Мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Болгарии

На оружейном заводе в болгарском городе Трявна прогремел мощный взрыв. Как сообщается, на территории предприятия загорелся грузовик с топливом, пламя перекинулось на один из складов.

Детонация продолжается, из окрестностей завода эвакуировали 300 местных жителей. О пострадавших не сообщается. Завод обеспечивал крупнокалиберными снарядами болгарскую армию и подразделения ВСУ. Поставки проходили в рамках европейской помощи Украине.