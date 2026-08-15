Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии: есть жертвы, объявлена угроза цунами

У восточного побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,7, за которым последовали десятки повторных толчков.

Последствия удара стихии у побережья Индонезии

Власти объявили угрозу цунами. Жителей побережья острова Флорес экстренно призывают эвакуироваться вглубь суши минимум на 2 км.

Последствия удара стихии серьезные. На данный момент известно о 5-ти погибших, разрушены - жилые дома, школы и медучреждения. На месте работают спасатели.