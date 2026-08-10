Мощное землетрясение произошло в Колумбии

На западе Колумбии произошло мощное землетрясение. Очаг залегал на глубине более 100 км, а магнитуда, по разным оценкам, составила от 6,7 до 7,4.



Стихия привела к серьезным разрушениям жилых домов и инфраструктуры. Шесть региональных аэропортов получили повреждения и временно закрыты.

Магнитуда землетрясения составила от 6,7 до 7,4

В городе Кали разрушено не менее 20 зданий, под завалами находятся люди. Подземные толчки также отчетливо ощущались в Эквадоре и приграничных районах Венесуэлы. В настоящее время спасатели и местные жители ведут экстренные поисковые работы. Точное число пострадавших пока уточняется, однако СМИ уже сообщают как минимум о 20 погибших.

Власти сообщают, что угрозы цунами после землетрясения нет. Для эффективной координации действий по ликвидации последствий и помощи пострадавшим создан специальный штаб.