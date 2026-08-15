Мощное землетрясение в Индонезии привело к гибели 38 человек

38 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Национального агентства по управлению стихийными бедствиями. Сила подземных толчков достигала магнитуды 7,7. За первым ударом последовали мощные афтершоки.

Жителям побережья острова Флорес рекомендовали покинуть дома и держаться как минимум в двух километрах от воды из-за угрозы цунами.

На острове повреждены жилые дома, школы, больницы и другие учреждения.